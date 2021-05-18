Пробки на вечер в Новосибирске 18 мая 2021 года: затор образовался на улице Большевистская

Рассказываем про пробки на вечер в Новосибирске 18 мая 2021 года. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Пробки на вечер в Новосибирске 18 мая затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас загруженность городских дорог составляет 5 баллов.

На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Добролюбова, Зыряновская, Ипподромская, Пролетарская, Декабристов, Красный проспект, Максима Горького, Фрунзе, Ядринцевская, Кропоткина, Танковая, Залесского и Богдана Хмельницкого.

Загруженность городских дорог составляет 5 баллов. Фото: https://yandex.ru/

На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков, Большая, Порт-Артурская, Широкая, Блюхера, Котовского, Ватутина, Мира и Толмачевская.

Проезд также затруднен по Димитровскому мосту и по Октябрьскому мосту в сторону правого берега. По Бугринскому мосту движение свободное.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.