В Новосибирске эвакуировали бизнес-центр Советская, 64 Фото: Виктория МИНАЕВА

Во вторник, 18 мая, в Новосибирске посетителей и сотрудников бизнес-центра по адресу Советская, 64 экстренно вывели на улицу. Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы.

— По динамикам объявили пожарную тревогу и эвакуацию. Всех спустили по лестничным маршам. Лифтами сказали не пользоваться, — рассказала сотрудница центра.

Всех спустили по лестничным проемам. Фото: Виктория МИНАЕВА

На кадрах с места эвакуации видно, что люди стояли около здания. Видимых признаков горения или задымления в здании не было.

Посетителей и сотрудников экстренно вывели на улицу. Фото: Виктория МИНАЕВА

Что стало причиной эвакуации, пока не ясно. В ГУ МЧС по Новосибирской области обещали прокомментировать случившееся позже.

Предварительно известно, что в одном из офисов бизнес-центра сработала пожарная сигнализация. В настоящий момент посетителям и сотрудникам разрешили вернуться в офисы.

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