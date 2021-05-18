В Новосибирске эвакуировали бизнес-центр Советская, 64
Фото: Виктория МИНАЕВА
Во вторник, 18 мая, в Новосибирске посетителей и сотрудников бизнес-центра по адресу Советская, 64 экстренно вывели на улицу. Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы.
— По динамикам объявили пожарную тревогу и эвакуацию. Всех спустили по лестничным маршам. Лифтами сказали не пользоваться, — рассказала сотрудница центра.
Всех спустили по лестничным проемам.
Фото: Виктория МИНАЕВА
На кадрах с места эвакуации видно, что люди стояли около здания. Видимых признаков горения или задымления в здании не было.
Посетителей и сотрудников экстренно вывели на улицу.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Что стало причиной эвакуации, пока не ясно. В ГУ МЧС по Новосибирской области обещали прокомментировать случившееся позже.
Предварительно известно, что в одном из офисов бизнес-центра сработала пожарная сигнализация. В настоящий момент посетителям и сотрудникам разрешили вернуться в офисы.
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