Элджей арендовал «Кадиллак», на котором загадочно исчезла семья с детьми в Новосибирске

Элджей взял в аренду Кадиллак с историей. Фото: Борис Кудрявов/ Александр Рыбалко

Кумир молодежи Sayonaraboy между гастрольными турами решил отдохнуть на родине в Новосибирске, где он больше известен как Алексей Узенюк. Звезда арендовала Кадиллак на 5 дней, чтобы передвигаться с комфортом по городским улицам.

Как удалось выяснить корреспонденту КП-Новосибирск, Элджей выбрал в салоне автомобиль, который известен сибирякам по криминальной истории, связанной с пропажей семьи с двумя маленькими детьми. Напомним, муж, жена их дочек исчезли в декабре 2020 года на дорогом Кадиллаке. Первоначальной версией полицейских было то, что сибиряков могли убить из-за автомобиля. Но позже выяснилось, что Кадиллак был в аренде. Супруги бросили его на парковке у ГПНТБ и улетели на самолете в Москву. Как оказалось, до своей пропажи глава семьи Александр Фреюк взял в долг у своих знакомых крупные суммы денег и исчез. Спустя несколько месяцев супруга с детьми вернулась в Новосибирскую область, а самого Александра до сих пор ищет полиция.

— Они тогда бросили автомобиль и забрали с собой дорогой электронный ключ от него, а в салоне авто остались их личные вещи. Но недавно супруга пропавшего клиента принесла нам ключ и забрала забытые предметы, — рассказал КП-Новосибирск директор компании проката автомобилей «За рулем» Александр Рыбалко.

И вот несколько дней назад Элджей взял в аренду тот самый Кадиллак. Во время своих прошлых визитов в Новосибирск звезда российской эстрады разъезжал на Поршах «Панамэра» и «Кайен» и однажды брал на прокат Гелендваген.

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