В новосибирском ГУФСИН объяснили, почему поместили Виссариона в карцер, где он проведет две недели

В ГУФСИН подтвердили, что Виссариона поместили в карцер. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В ГУФСИН России по Новосибирской области подтвердили информацию о том, что Сергея Торопа, известного как Виссарион, поместили в карцер СИЗО-1.

— 17 мая 2021 года по постановлению начальника СИЗО-1 в отношении обвиняемого за нарушение правил внутреннего распорядка была применена мера дисциплинарного характера в виде водворения в карцер на 14 суток. Решение принято в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУФСИН.

Напомним, о том, что Виссариона поместили в карцер, сообщили представители общины на своем сайте. С его слов, у него якобы обнаружили лезвие. Сам Сергей Тороп считает причину надуманной и помещение в карцер необоснованным. Его защита будет обжаловать в суде решение начальника СИЗО.

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