В Новосибирске продолжаются бесплатные показы фильма «Зоя»

Перед просмотром фильма с приветственным словом к аудитории обратился член Общественной палаты Сергей Фунтиков. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Комиссия Общественной палаты НСО по патриотическому воспитанию и делам ветеранов организовала ряд памятных мероприятий, посвященных годовщине Великой Победы. В их число вошел просмотр киноленты «Зоя», который проводят бесплатно для школьников и студентов. Целью показа этого фильма стало привлечение внимания подрастающего поколения к подвигам их сверстников во время войны.

14 мая в кинозале «Синема» фильм показали студентам Новосибирского торгово-экономического колледжа. Перед просмотром с приветственным словом к ним обратился Сергей Фунтиков, член комиссии ОП НСО по патриотическому воспитанию и делам ветеранов, заместитель председателя Новосибирского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ, полковник в отставке, участник боевых действий на Кавказе.

- 9 мая мы отметили День Победы в Великой Отечественной войне, самой страшной войне за всю историю человечества. Важнейшим фактором этой победы был массовый героизм советских воинов. Ярким символом их самоотверженности, примером самопожертвования во имя Родины стала Зоя Космодемьянская, которая совершила свой подвиг в первые месяцы войны, в ноябре 1941 года. Ее история и легла в основу фильма «Зоя», который вы сейчас увидите. Кто из вас знает, в чем подвиг Зои? - обратился к студентам Сергей Харитонович и рассказал, что Зоя была участницей разведочно-диверсионной группы, действующей в тылу врага. Такие группы поджигали дома в деревнях, где остановились на постой фашисты, чтобы лишить их теплого крова, выгнать в поля, где их будет легче уничтожить. При выполнении этого задания фашисты схватили Зою и казнили через повешение.

Сергей Фунтиков объяснил аудитории, что толкнуло юную девушку, которой осенью 1941 года исполнилось только 18 лет, на такой поступок:

- Страна готовилась к войне. Когда начались военные действия, молодежь даже приписывала себе возраст, чтобы уйти на фронт воевать за Родину. Многие понимали, что уходят на верную смерть…

Из рассказа Сергея Харитоновича учащиеся узнали о том, как стало известно о героическом поступке Зои, а также о подвиге еще одной девушки Веры Волошиной. Сергей Харитонович затронул непростую тему о том, что подобные фильмы помогают разоблачать выходившие ранее статьи, порочащие честь и достоинство Зои Космодемьянской и других советских героев.

После просмотра фильма студенты вышли задумчивые, молчаливые, некоторые с мокрыми от слез глазами. Искреннее обращение члена Общественной палаты и сам фильм произвели на них сильное впечатление.

До конца мая пройдут еще два бесплатных кинопоказа, организованных Общественной палатой НСО, они состоятся 19 и 20 мая в 12.00.