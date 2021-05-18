Депутаты горсовета Новосибирска отчитались о доходах за 2020 год. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске депутаты горсовета отчитались о доходах за 2020 год. Информация об этом появилась на сайте горсовета накануне, 17 мая.

По данным декларации, самым обеспеченным депутатом Новосибирска стал Кирилл Покровский. За 2020 год его доход превысил 35,4 миллионов рублей. В документе сказано, что ему принадлежат 3 земельных участка, общая площадь которых 3,3 тысячи квадратов, нежилое помещение — 41,2 квадратных метра, баня — 45,5 квадратов и два дома: дачный — 268,5 квадратов и жилой — 389 квадратов. Кроме того, депутат владеет машиной Land Rover Range Rover, прицепом МЗСА817708 и гидроциклом RXP. На правах общей долевой собственности Покровскому принадлежат 7 нежилых зданий и один земельный участок, площадь которого превышает 2500 тысячи квадратных метров. Известно также, что за год доход депутата увеличился на 10,5 миллионов рублей.

На втором месте по размеру доходов — Екатерина Митряшина. По данным документа, в 2020 году ее заработок превысил 24,1 миллионов рублей. Примечательно, что это на 23 миллиона больше, чем в 2019. В собственности у нее — 4 квартиры, площадью от 40 квадратов. Также Митряшиной принадлежит нежилое здание в общей долевой собственности площадью более 3400 квадратных метров. В декларации уточняется, что депутат получила средства, как доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях, в порядке дарения, а также как накопления за прошлые годы. Кроме того, деньги поступили ей от продажи долей в квартирах, принадлежавших ей и ее детям.

На третьем месте по числу доходов в 2020 году оказался депутат Игорь Кудин. Из документа следует, что за прошлый год он заработал 21,6 миллионов рублей. Его доход в сравнении с 2019 годом вырос на 2 миллиона. Ему принадлежат два административных здания. Кроме того, на правах общей долевой собственности он владеет тремя земельными участками и пятью нежилыми зданиями.

А вот самым скромным заработком отличилась депутат Светлана Каверзина. За 2020 год ее доход составил всего 47 882 рубля и 34 копейки. Кроме того, ей на правах общей долевой собственности принадлежит только квартира в 42 квадрата.

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