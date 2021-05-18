Появилось видео, как байкер столкнулся с иномаркой, а потом влетел в припаркованные машины

Мотоцикл столкнулся с иномаркой, которая пыталась развернуться. Фото: АСТ-54

Появилось видео момента столкновения мотоцикла Honda с автомобилем Mazda. ДТП произошло на проспекте Карла Маркса 17 мая.

— Иномарка ехала со стороны улицы Ватутина в сторону Октябрьского моста. Около дома №55 по улице Карла Маркса, он столкнулся с мотоциклом Honda, который ехал во встречном направлении, после чего мотоцикл Honda столкнулся с припаркованными автомобилями Hyundai Solaris и Toyota Camry, — рассказали в ГИБДД города.

На кадрах видно, что иномарка пыталась развернуться через сплошную линию. В это время на встречу ехал байкер. Мотоцикл столкнулся с автомобилем , а потом влетел в припаркованные машины. От удара мужчину, управлявшего мотоциклом, высоко подкинуло. С него слетел шлем.

Мотоциклиста доставили в больницу с серьезными травмами.

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