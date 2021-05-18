Поиски 22-летней студентки в Новосибирске закончились трагедией

О судьбе девушки ничего не было известно несколько дней. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

Во вторник, 18 мая, стало известно о том, что 22-летняя студентка Любовь Петрова, которую искали с 16 мая, погибла. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким, — написали волонтеры в своей группе в соцсети.

Как рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт», девушка внезапно перестала выходить на связь с родственниками. Она жила отдельно от родных в Академгородке в Советском районе.

Как сообщил источник КП-Новосибирск, сибирячка ушла из своей комнаты в общежитии, и больше о ней ничего не было известно. Сибирячку начали искать сразу, как только она пропала.

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