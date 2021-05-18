Новосибирские полицейские показали видео, как пойманный с поличным вахтовик пытается проглотить наркотики

Мужчина, задержанный полицейскими, пытался проглотить наркотики. Фото: стоп-кадр
На станции Барабинск мужчина пытался проглотить наркотики, чтобы не нести ответственность за их хранение. Инцидент попал на видео. Его вовремя успели остановить полицейские.
— В дежурную часть линейного отдела сообщили о том, что к вагону пассажирского поезда «Москва-Владивосток» нужен наряд полиции. Там в вагоне хулиганил 27-летний мужчина. Его задержали и доставили в отдел, чтобы составить протокол за мелкое хулиганство. В это время мужчина пытался проглотить наркотики, которые находились при нем, но это вовремя заметили сотрудники, — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте по СФО
Экспертиза показала, что проглотить мужчина пытался марихуану.
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