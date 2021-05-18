Под Новосибирском водитель «Нивы» сбил дорожного рабочего. Фото: стоп-кадр.

Серьезная авария произошла рядом с поселком Шайдуровский в Ордынском районе. Там водитель «Нивы» сбил дорожного рабочего. Кадры с места ДТП появились в соцсети накануне, 17 мая.

На видео, опубликованном в группе ACT-54 Black видно, что окровавленный пострадавший лежал за дорожной машиной. Он был в полубессознательном состоянии и тяжело дышал. По словам автора кадров, на месте ДТП не установили специальные знаки о проведении ремонтных работ, поэтому водитель легковушки мог не заметить человека.

Инцидент КП-Новосибирск прокомментировали в ГИБДД по Новосибирской области. По информации ведомства, авария произошла в воскресенье утром, 16 мая.

— В 11.30 на 1 км автодороги «Н-2219» водитель 1952 года рождения, управляя автомобилем «Нива Шевролет», объезжал автомобиль «Камаз» под управлением водителя 1979 года рождения, который осуществлял ремонт дорожного полотна, наехал на дорожного рабочего — мужчину 1976 года рождения, — уточнили в ГИБДД.

В результате аварии 45-летний рабочий получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом правого бедра и ушиб грудной клетки. Мужчину госпитализировали.

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