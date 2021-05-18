Поиски 83-летнего пенсионера, который ушел из дома в зимних ботинках, завершены

Мужчину нашли в одном административных зданий города. Фото: предоставлено поисковым отрядом «Маяк»

В Новосибирске нашли 83-летнего пенсионера, который ушел из дома 17 мая. С пожилым мужчиной все в порядке, помощь медиков ему не потребовалась. В поисковом отряде «Маяк» рассказали подробности.

— Мужчина заблудился и зашел в административное здание. Хотим поблагодарить людей, сообщивших нужную информацию, которая помогла в короткие сроки закончить поиск пропавшего, — рассказал КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.

Напомним, мужчина ушел из дома в футболке, спортивных штанах и зимних ботинках. О его местонахождении ничего не было известно почти сутки.

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