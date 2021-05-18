В Новосибирске от коронавируса умер 44-летний мужчина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 18 мая, оперативный штаб сообщил печальные новости: за сутки от коронавируса скончались еще 5 жителей Новосибирской области. Подробности об умерших появились в официальном сообщении.

— Скончались еще пять пациентов с ранее подтвержденным COVID-19. Среди них — мужчины в возрасте 44 года, 70 лет, 81 год, а также две женщины: 79 и 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1825 человек, — рассказали в оперативном штабе.

Известно, что на сегодняшний день в реанимации находятся 59 сибиряков. Из них — 3 пациента не могут самостоятельно дышать и подключены к ИВЛ.

За минувшие сутки опасный диагноз подтвердился еще у 67 жителей Новосибирской области. Таким образом, уже 42 389 человека заболели COVID-19, среди зараженных — 2616 детей. При этом с начала вспышки уже 38 500 сибиряков побороли недуг.

Напомним, во вторник, 18 мая, губернатор Андрей Травников заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе спокойная. Власти могут продлить режим повышенной готовности с 1 июня 2021 года в случае, если эпидемиологическая обстановка ухудшится. Также они будут учитывать ситуацию во всей России и соседних регионах.

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