Губернатор Андрей Травников рассказал, как себя чувствует после прививки от коронавируса

Андрей Травников поделился, как чувствует себя после прививки от коронавируса. Фото: Александр ГЛУЗ

Во вторник, 18 мая, на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, как себя чувствует после прививки от коронавируса.

— Я поставил уже вторую дозу вакцины. Чувствую себя прекрасно, никаких тревожных симптомов не было. Скоро сдам тест на антитела, — поделился глава региона.

Напомним, Андрей Травников отдал предпочтение новосибирской вакцине «ЭпиВакКорона». Свой выбор он объяснил чувством патриотизма. Глава региона специально ждал, когда в область придет крупная поставка новосибирской вакцины.

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