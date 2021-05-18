Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество18 мая 2021 7:58

Губернатор Андрей Травников рассказал, как себя чувствует после прививки от коронавируса

Глава региона поставил уже вторую дозу вакцины
Ульяна ДЖАНКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Андрей Травников поделился, как чувствует себя после прививки от коронавируса.

Андрей Травников поделился, как чувствует себя после прививки от коронавируса.

Фото: Александр ГЛУЗ

Во вторник, 18 мая, на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, как себя чувствует после прививки от коронавируса.

— Я поставил уже вторую дозу вакцины. Чувствую себя прекрасно, никаких тревожных симптомов не было. Скоро сдам тест на антитела, — поделился глава региона.

Напомним, Андрей Травников отдал предпочтение новосибирской вакцине «ЭпиВакКорона». Свой выбор он объяснил чувством патриотизма. Глава региона специально ждал, когда в область придет крупная поставка новосибирской вакцины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.