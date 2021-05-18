Продление режима повышенной готовности в Новосибирске с 1 июня 2021 года: губернатор сделал заявление

Продление режима повышенной готовности в Новосибирске с 1 июня 2021 года. Фото: Правительство НСО.

Продление режима повышенной готовности в Новосибирске с 1 июня 2021 года возможно, если в регионе будет неблагоприятная обстановка по заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день, 18 мая, ситуация с коронавирусом в области спокойная. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции.

— Длинные выходные дни, с 1 по 10 мая, не повлияли на рост заболеваемости среди жителей региона. Пока мы не готовим каких-то новых ограничительных мер. Решение о продление режима повышенной готовности после 31 мая мы пока не принимаем. Тем не менее, будем внимательно следить за ситуацией в РФ и других субъектах, и принимать решение по факту, — сообщил глава региона.

Андрей Травников подчеркнул, что сейчас предпосылок для ужесточения ограничительных мер по коронавирусу в Новосибирской области нет.

— Если и будем принимать решение о продление режима повышенной готовности, то из-за общей обстановки, — добавил губернатор.

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