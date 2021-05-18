В Новосибирске ищут 83-летнего пенсионера, который ушел из дома в зимних ботинках

В Новосибирске волонтеры ищут пенсионера, который ушел из дома сутки назад. Фото: «Маяк»

В Новосибирске волонтеры поискового отряда «Маяк» ищут 83-летнего Артура Адольфовича Гайсте. Пенсионер ушел из дома 17 мая, и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

— Мужчина живет на улице Кропоткина. Его рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, длинные, имеется лобно-теменная залысина, глаза карие. Предположительно он был одет в темную футболку, синие со светлыми лампасами спортивные штаны и черные зимние ботинки, — рассказали в поисковом отряде «Маяк».

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер отряда «Маяк» 8-951-393-0911.

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