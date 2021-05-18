Власти Новосибирской области решат проблемы еще 110 обманутых дольщиков

Власти Новосибирска решат проблемы еще 110 обманутых дольщиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский долгострой на улице Печатников включили в список объектов, которые достроят с применением механизма публично-правовой компании «Фонд». Благодаря этому власти решат проблемы еще 110 сибиряков. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства во вторник, 18 мая.

По словам замминистра строительства региона Алексея Колмакова, сейчас Наблюдательный совет ППК «Фонд» одобрил на достройку 7 проблемных объектов. Среди них — три дома микрорайона «Закаменский», два дома по ул. Вилюйская, долгострои в городе Обь и в рабочем поселке Краснообск. Кроме того, в этот список попал долгострой в Советском районе Новосибирска — до на улице Печатников, 12.

— История проблемного объекта началась 2013 году. Известно, что строительные работы прекратились, практически не начавшись в 2015 году — готовность здания составляла всего 9%. Застройщика, «СУ 17» тогда признали банкротом. В общей сложности своих квартир в высотке разной этажности не дождались 110 человек, — уточнили в правительстве Новосибирской области.

Однако в конце 2020 власти направили ходатайство в ППК «Фонд», и данный объект включили в достройку. В свою очередь Наблюдательный Совет организации решил выкупить доли у участников строительства.

Как подчеркнул Алексей Колмаков, в регионе на постоянной основе ведутся работы по включению проблемных объектов в достройку. Известно, что правительство направило еще 4 ходатайства в ППК «Фонд», в том числе и на долгострой в «Новомарусино».

Ранее сообщалось, что такие ходатайства ускорят решения проблем обманутых дольщиков в Новосибирской области. Постановление об этом подписал губернатор региона Андрей Травников.

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