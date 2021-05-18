Виссариона поместили в карцер СИЗО на две недели: в общине рассказали, что произошло

Сергей Тороп считает надуманным его перевод в карцер СИЗО. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Стало известно о том, что Сергея Торопа, известного как Виссарион, поместили в карцер СИЗО-1 на две недели. Об этом на своем сайте сообщили представители общины.

— Причиной, с его слов, стало якобы обнаружение у него запрещенных предметов — лезвий, которых у него никогда не было. Сам подследственный считает причину надуманной и помещение в карцер необоснованным. Защита направит заявление в суд об обжаловании указанных действий со стороны СИЗО, — говорится в сообщении общины.

В региональном ГУФСИН КП-Новосибирск обещали прокомментировать ситуацию позже.

Напомним, Виссарион собрал вокруг себя сподвижников, в Красноярском крае отстроил целую деревню, где живут его последователи — Тиберкуль, или как сами сектанты называют ее «Обитель рассвета», «Город солнца». Именно отсюда сотрудники УФСБ на вертолете увезли главу секты сначала в Красноярск, а затем на самолете отправили в Новосибирск, где он и находится на время следствия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гибель младенца и сошедшие с ума адепты: в чем обвиняют Виссариона, который объявил себя сибирским Христом.

Его вместе с соратниками везут из Красноярского края в Новосибирск. Здесь суд решит — арестовывать ли сектанта или оставлять на свободе. (подробнее)