Более 500 домов остались без света в Новосибирске.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Во вторник, 18 мая, в нескольких районах Новосибирска отключили электричество. В общей сложности, свет исчез в 549 домах. Информация об этом отражена на сайте «Мой Новосибирск.
Так, большая часть отключений коснулась Кировского района города. Здесь без света остались жители переулков Успенского и улицы Успенского. Также электричество исчезло на улицах Архитектурная, Костычева и переулке Бурденко. Свет отключили и в Октябрьском районе — на улице Зыряновская, 56, 57 и Якушева, 37. Также электричество исчезло в нескольких домах и административных зданиях Дзержинского района. Здесь свет отключили на улицах Пойменная и 2-я Пойменная.
Известно, все отключения — плановые. Они связаны с проведением ремонтных работ на электросетях. Большую часть из них специалисты завершат к вечеру вторника, 18 мая. Так, в 18:00 свет вернется в дома новосибирцев.
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