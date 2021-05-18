«Сибантрацит» проводит экоуроки в сельских школах Новосибирской области

Фото предоставлено пресс службой «Сибантрацита».

«Сибантрацит» выступил инициатором и организатором проведения экоуроков в школах Искитимского района Новосибирской области. Совместно с волонтерским отрядом «Зеленая дружина» (создан партией «Зеленые») и добровольческим поисковым отрядом «Лиза Алерт» представители Группы провели занятия по экологии в 7-9 классах в школах села Белово и деревни Ургун. Школьникам рассказали о природоохранной работе, которую в районе ведут власти совместно с общественниками и экоактивистами, о важности правильного, раздельного сбора отходов и его последующей переработки, а также разъяснили экологические правила поведения на природе.

Представители «Сибантрацита» провели в школах викторину на знание угольной отрасли, где у многих работают родители, а также истории Искитимского района.

Начальник отдела охраны окружающей среды АО «Сибирский Антрацит» Артем Бурцев рассказал подросткам о реализуемых мероприятиях по охране окружающей среды: очистке сточных вод, рекультивации угольных разрезов, о том, сколько мальков рыб ежегодно АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» (оба предприятия входят в Группу «Сибантрацит») выпускают в открытые водоемы и сколько высаживают деревьев.

Беловские и ургунские школьники узнали, что в Искитимском районе действуют добровольческие экологические организации. Эковолонтеры занимаются уборкой территорий от мусора, высаживают деревья и даже спасают попавших в беду диких животных. Дети и учителя горячо откликнулись на предложение «Сибантрацита» принять участие в очередном экологическом проекте компании: субботнике по уборке территории Беловского водопада – рукотворной и природной достопримечательности Искитимского района. Проведение данного мероприятия запланировано на 19 мая.