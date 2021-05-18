Депутат, купивший в Новосибирске поддельный диплом, предстанет перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Якутии купил поддельный диплом о высшем образовании, чтобы получить должность в администрации. Известно, что фальшивый документ мужчина приобрел в Новосибирске.

— Следствие установило, что в 2014 году обвиняемый предъявил поддельный документ и получил должность главного специалиста в администрации. Известно, что за купленный в Новосибирске диплом, депутат заплатил 100 тысяч рублей. По материалам уголовного дела, мужчина не учился в ВУЗе — в архиве института данных о выдаче ему диплома не имеется, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха.

После того, как обман вскрылся, в отношении него возбудили и расследовали уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Приобретение и использование заведомо поддельного документа». Затем прокуратура утвердила обвинительное заключение.

В настоящий момент дело направили в суд, где его рассмотрят по существу. Известно, что поддельный документ изъяли из оборота.

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