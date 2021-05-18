«Он оставил все вещи»: в Новосибирске из арендованной квартиры таинственно исчез 43-летний мужчина

Родные не знают о местонахождении мужчины уже несколько недель. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

В Ленинском районе Новосибирска пропал 43-летний Зуфар Мубаракшин. Он жил в арендованной квартире. Первым исчезновения сибиряка заметил хозяин жилья. Он сообщил об этом родным мужчины.

— В семье не было традиции созваниваться каждый день, но родственники обратили внимание, что уже давно Зуфар не выходил с ними на связь. Вскоре им позвонил хозяин квартиры, в которой мужчина жил. Он сообщил о том, что квартиранта давно нет, также нет оплаты за жилье, попросил приехать и забрать его вещи. Тогда родные заволновались, попытались определить дату и время, когда последний раз видели и разговаривали с Зуфаром. Получилось, что последний раз на связь он выходил в конце апреля, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего мужчины: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза карие.

Если вам что-либо известно о местонахождении новосибирца, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.