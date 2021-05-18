«Ничего нам строить нельзя»: В Новосибирске вандалы разгромили остановку и рекламный щит

Вандалы разгромили остановку в Новосибирске. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Новосибирске неизвестные разбили остановку «Горская» на проспекте Карла Маркса. Также под горячую руку хулиганов попал рекламный щит. Очевидцы выложили в соцсети кадры с места случившегося накануне, 17 мая.

На фото, которые появились в группе «Инцидент Новосибирск» видно, что на остановке все усыпано битыми стеклами. При этом среди развалин сидят люди, ожидающие общественный транспорт. По словам очевидцев, такая ситуация здесь уже несколько дней.

Кроме того, они разбили рекламный щит. Фото: "Инцидент Новосибирск".

— Это уже лежит все три дня, никто не убирает. Недавно только поставили остановку. Там еще и стенд разбили рядом, — написали подписчики группы.

Комментаторы возмутились увиденным. Они уверены, с таким отношением к вещам люди не достойны хорошей инфраструктуры.

— Выходит ничего нам строить нельзя.!

— И хотят в городе сделать теплые, «умные остановки», удобные и высокотехнологичные. В первую же ночь все разгромят и испортят! В России остановка должна быть из железобетона, — уверены сибиряки.

Кто причастен к случившемуся, пока неизвестно. Виновных предстоит установить полиции. Как уточнили КП-Новосибирск в региональном ГУ МВД, информация по факту происшествия уточняется.

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