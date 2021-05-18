Пробки в Новосибирске на утро 18 мая 2021 года достигли 6 баллов. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 18 мая 2021 года: по Станционной не проехать — здесь из-за ДТП образовался серьезный затор. Также пробки сковали улицу Широкую, площадь Труда и площадь Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

Движение затруднено по улицам Станиславского, Ватутина, Троллейная и Титова. Сложно проехать по Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. В пробках стоят водители на улицах Студенческая и Блюхера. Движение по Октябрьскому мосту также затруднено.

На правом берегу города сложно проехать Большевистской, Добролюбова, Кирова и Никитина. Затруднено движение по улицам Максима Горького и Военная. Кроме того, затор наблюдается на проспекте Димитрова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 18 мая, достиг 6 баллов.

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