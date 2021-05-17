Новосибирские православные активисты пожаловались на концерт группы «Slaughter To Prevail» из-за сатанинских пентаграмм

Новосибирские православные активисты пожаловались в Прокуратуру и полицию на группу «Slaughter To Prevail». Фото: vk.com/slaughtertoprevailrus

Новосибирские православные активисты пожаловались в Прокуратуру и полицию на группу «Slaughter To Prevail», которая планировала дать концерт в городе концерт 19 мая. Отделение «Движения Сорок Сороков» вместе с новосибирским координационным советом в защиту общественной нравственности считают, что творчество эксцентричных рок-музыкантов побуждают людей к насилию, употреблению наркотиков и «разрушает традиционные духовно-нравственные ценности».

Активисты просят правоохранителей провести проверку по данному факту.

— В творчестве этой группы присутствует и разная сатанинская символика, пентаграммы на фоне. Тексты песен также пестрят жестокостью, нецензурщиной, оправданием насилия, описанием употребления наркотиков и прочими подобными вещами, — пояснил КП-Новосибирск Александр Квасницкий. — Все это, конечно, очень плохо влияет на людей. А особенно — на детей. Ведь на афишах стоит пометка «16+», что означает, что даже школьники могут попасть на этот концерт. Но, впрочем, даже если бы туда пускали только взрослых, такие вещи очень быстро расходятся по сети, где уже посмотреть записи выступлений может человек любого возраста. Все это пробуждает в людях жестокость, особенно в тех, кто изначально к ней склонен, и провоцирует их на совершение разных ужасных поступков. Как, например, недавний случай с трагедией в Казани.

Активисты просят правоохранителей провести проверку по данному факту. Тем более, что в соседнем регионе — в Красноярске — концерт группы все-таки был отменен после решения прокуратуры.

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