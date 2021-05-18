Погода в Новосибирке на 18 мая 2021 года: что обещают синоптики

В городе будет по-летнему жарко. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Новосибирске на 18 мая 2021 года будет жаркой и солнечной. Такой прогноз дают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем столбики термометров поднимутся до +23...+25 градусов. К вечеру опустятся до +9...+11 градусов. Ветер подует северо-западный со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Иногда порывы будут усиливаться до 16 метров в секунду, — сообщают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» 18 мая ожидается небольшой дождь. Днем будет жарко. Температура воздуха составит +21...+23 градуса, а к вечеру станет прохладнее — +10...+13 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742-743 миллиметра ртутного столба.

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