Полицейские отобрали 9 велосипедов у двух рецидивистов в Новосибирске

Полицейские забрали у воров 9 велосипедов. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске сотрудники вневедомственной охраны Советского района обратили внимание на двух мужчин, которые интенсивно крутили педали в сторону леса.

— Заметив людей в форме, они заметно занервничали. На вопрос сотрудников Росгвардии, кому принадлежат велосипеды, молодые люди не смогли ответить внятно. В сумке у одного из них сотрудники группы задержания заметили полотно для ножовки по металлу, — сообщили в пресс-службе Росгвардии города Новосибирска.

Любителей здорового образа жизни, но с криминальными замашками доставили в отдел полиции. При досмотре у одного из задержанных были изъяты кусачки, плоскогубцы, два ножа, два ключа от домофона, полотно ножовочное для резки металла.

— Мужчины 41 и 43 лет уже были ранее судимы. Они признались, что с апреля и по настоящее время воровали велосипеды, перекусывая запорные тросы. Установлена причастность задержанных к совершению 17 таких краж. В ходе проведенных мероприятий изъято 9 похищенных велосипедов, а также аксессуары к ним, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Сейчас полицейские устанавливают причастность данных велосипедистов к совершению аналогичных преступлений.

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