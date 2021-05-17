«Винил себя в гибели жены»: многодетный покончил с собой через пять дней после смерти супруги

Мария погибла в ДТП 9 мая. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Две трагедии произошли в селе Поваренка Коченевского района Новосибирской области всего за несколько дней. Первой погибла 31-летняя многодетная мать:

— 9 мая около 22.00 37-летний пьяный водитель, у которого даже не было прав, ехал вместе с женой на автомобиле «ВАЗ-21063» по трассе «Чик-Шагалово». Водитель не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Удар был такой силы, что жена водителя умерла от полученных травм на месте ДТП. Мужчиyf тяжело переживал утрату:

— Он говорил родственникам, что винит себя в случившемся, боится сесть в тюрьму, переживал за троих общих детей. После похорон Маши он ходил сам не свой. В итоге все-таки наложил на себя руки, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

14 мая пожилая соседка зашла проповедовать вдовца и нашла его мертвым в надворных постройках.

— Мужчина покончил жизнь самоубийством. Предсмертной записки не оставил. По факту произошедшего проводится проверка, — сообщил источник в правоохранительных органах.

Сейчас осиротевшие дети находятся у родственников. Работники опеки в ближайшее время должны решить с кем будут жить ребятишки.

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