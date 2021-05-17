С новосибирского патологоанатома хотят взыскать 1,5 миллиона рублей взяток

С патологоанатома Горбольницы №1, которого обвинили в получении взятки, прокуратура требует взыскать 1,5 миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске с патологоанатома Горбольницы №1, которого обвинили в получении взятки, прокуратура требует взыскать в пользу государства 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в Калининском районном суде.

— В ходе уголовного разбирательства денежные средства, полученные в качестве взятки, не изымались. Возможность конфискации в порядке уголовного судопроизводства утрачена, — сообщается в исковом заявлении прокурора.

Напомним, в мае 2020 года заведующего патологоанатомическим отделением новосибирской Горбольницы № 1 признали виновным в получении взяток. Суд установил, что медик, получая взятки от менеджера похоронного агентства, взамен предлагал родственникам умерших обратиться туда, уверяя, что сотрудники организации смогут достойно оказать ритуальный услуги. Сумма этой взятки как раз и составила более миллиона рублей. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 4,5 миллионов рублей.

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