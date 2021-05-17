В Новосибирске на ремонт дворов направят 340 миллионов рублей

Анатолий Локоть проконтролировал ход ремонта дворов. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

В Новосибирск пришла настоящая весна, и коммунальные службы начали приводить город в порядок. В этом году по муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» отремонтируют 103 двора.

- В этом году более 200 миллионов рублей выделено из бюджета Новосибирска на благоустройство дворов по наказам избирателей. В этом дворе план благоустройства менялся уже в ходе работ. Изначально подразумевалось, что вдоль дома будут клумбы. После собрания с жильцами этот план был изменён – упор сделан на укладку асфальта и организацию парковок. Здесь учтено много нюансов: куда пойдёт дождевая вода, как сделаны поребрики и многое другое. Благоустройство всегда ведётся в интересах жителей по согласованному с ними плану. В конце концов, им принимать работу, – отметил мэр Анатолий Локоть.

Работы уже начаты в 54 дворах, в их числе, к примеру, – территории у дома № 47 на ул. Есенина. Там установили бордюры и уже кладут новый асфальт, стоимость работ – 1,8 млн рублей. Завершить благоустройство дворовой территории планируют на этой неделе – на шесть дней раньше намеченного срока. А впереди у коммунальщиков – еще десятки объектов.

- 54 объекта, что находятся в работе, небольшие, но ко всем надо внимательно относиться, к каждому нужен свой подход. Подрядчик несет гарантийные обязательства – три года. Речь идёт о городской программе благоустройства. Есть ещё федеральная программа, которая предусматривает софинансирование со стороны жителей в размере 20 %, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Всего по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Новосибирске в этом году благоустроят 37 дворов. В общей сложности с учётом средств на реализацию муниципальной программы (103 двора) на ремонт всех дворовых территорий будет направлено 340 миллионов рублей. Глава Новосибирска отметил, что в этом году на ремонт дворов из областного бюджета могут поступить дополнительные средства. В этом случае фронт работ увеличится.