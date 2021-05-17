В Новосибирске байкер попал в ДТП с четырьмя иномарками

В Новосибирске мотоциклист попал в аварию с четырьмя иномарками. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске мотоциклист попал в аварию с четырьмя иномарками. ДТП случилось днем 17 мая в Ленинском районе города.

— Около половины четвертого дня, автомобиль «Mazda Фэмили» ехал со стороны улицы Ватутина в сторону Октябрьского моста. Около дома №55 по улице Карла Маркса, он столкнулся с мотоциклом Honda, который ехал во встречном направлении, после чего мотоцикл Honda столкнулся с припаркованными автомобилями Hyundai Solaris и Toyota Camry, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавший парень попал в больницу. Фото: "АСТ-54"

Мотоциклиста доставили в больницу с серьезными травмами. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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