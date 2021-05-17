В Новосибирской области 1497 ветеранам выдадут льготные путевки в санаторий

Пенсионеры смогут отдохнуть в санаториях по льготной путевке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Важная новость для новосибирских пенсионеров: 1497 путевок на санаторно-курортное лечение закупят в Новосибирской области для ветеранов труда в 2021 году. На это будет выделено 35637610 рублей.

Жители региона, имеющие звание ветерана труда, за путевками на санаторно-курортное лечение могут обращаться с заявлением в центры социальной поддержки населения по месту жительства. Перечень центров социальной поддержки населения размещен на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Продолжительность курса санаторно-курортного лечения, оплачиваемого за счет средств областного бюджета Новосибирской области, составляет 14 календарных дней.

Путевки сибирякам предоставят бесплатно: их приобретет региональное министерство труда и социального развития в соответствии с государственной программой Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области». К льготной категории граждан, имеющих право на санаторно-курортное лечение, относятся неработающие ветераны труда, ветераны труда Новосибирской области, ветераны войны.