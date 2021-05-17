Пробки на вечер в Новосибирске 17 мая 2021 года: на Восходе не проехать

Пробки на вечер в Новосибирске 17 мая 2021 образовались на обоих берегах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки на вечер в Новосибирске 17 мая 2021 образовались на обоих берегах. Согласно данным портала Яндекс.Карты, загруженность городских дорог сейчас составляет 4 балла.

На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Зыряновская, Якушева, Кирова, Днепрогэсовская, Пролетарская, Октябрьская магистраль, Фрунзе, Красный проспект, Нарымская, Дуси-Ковальчук, Залесского, Богдана Хмельницкого.

Загруженность городских дорог сейчас составляет 4 балла. Фото: https://yandex.ru/

На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков, Большая, Блюхера, Котовского, Ватутина, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Толмачевская, Широкая, Мира.

По Димитровскому, Октябрьскому и Бугринскому мостам движение свободное.

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