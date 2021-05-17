Пробки на вечер в Новосибирске 17 мая 2021 года: на Восходе не проехать

Пробки на вечер в Новосибирске 17 мая 2021 образовались на обоих берегах.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки на вечер в Новосибирске 17 мая 2021 образовались на обоих берегах. Согласно данным портала Яндекс.Карты, загруженность городских дорог сейчас составляет 4 балла.
На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Зыряновская, Якушева, Кирова, Днепрогэсовская, Пролетарская, Октябрьская магистраль, Фрунзе, Красный проспект, Нарымская, Дуси-Ковальчук, Залесского, Богдана Хмельницкого.
Загруженность городских дорог сейчас составляет 4 балла. Фото: https://yandex.ru/
На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков, Большая, Блюхера, Котовского, Ватутина, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Толмачевская, Широкая, Мира.
По Димитровскому, Октябрьскому и Бугринскому мостам движение свободное.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер