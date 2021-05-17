«Я опасный хакер»: подростки заминировали несколько школ в Новосибирской области

Полицейские быстро вычислили хулиганов. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Полицейские вычислили подростков-лжеминеров, которые угрожали взорвать школы и требовали 4 миллиона рублей. Инцидент произошел в Чулымском районе Новосибирской области. Рано утро на электронные почти трех школ пришли письма с таким текстом:

-Здравствуйте, дорогостоящие коллеги! Я из опасной хакерской группировки г. Чулым. Ваша безопасность не выдержала моих хитрых намерений. Мои коллеги заложили взрывные устройства в ваших школах. Предостерегаю, при любой попытке обезвредить взрывные устройства, они будут автоматически взорваны. Вы обязаны перевести мне на Qiwi кошелек 4 миллиона рублей до 4 часов, иначе ваши школы будут взорваны. Удачи! Все в ваших руках, — говорилось в сообщении.

При этом подростки воспользовались электронной почтой и назвали настоящее имя.

— Проведено обследование указанных объектов с применением служебно-розыскной собаки, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Полицейские быстро установили личности школьников — ребята оказались друзьями, которые учатся в разных школах Чулыма. Одному из них — 15 лет, а второму — 17 лет. Шутники, как выяснилось, ранее не стояли на учете в ПДН. Сейчас в отношении них проводится проверка.

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