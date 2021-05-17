В Новосибирске за 2021 год на пожарах погибли 30 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

В понедельник, 17 мая, стало известно, что за первые 4 месяца 2021 года в Новосибирске случилось 873 пожара. При этом жертвами огня стали 30 человек. Статистику озвучили в департаменте по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии города.

— Основные причины возгораний — неосторожное обращение с огнем — 125 случаев. Из них 43 случая произошли из-за непотушенной сигареты. По этой причине погибли 20 человек, из которых 11 — по неосторожности при курении. Травмы получили 17 человек. Также возгорания случались из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Всего зафиксировано 105 случаев, при этом 5 человек погибли. Из-за нарушений правил эксплуатации печей случилось 74 пожара, погибли 4 человека, — уточнили в департаменте.

Известно, что с 28 апреля в Новосибирской области ввели особый противопожарный режим. Он предполагает ряд запретов: сибирякам нельзя разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, а также проводить пожароопасные работы.

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