«Ну и страшилка»: сибиряк поймал в реке странное существо

Сибиряк выловил из реки странное существо. Фото: Владимир Щербинин

Житель поселка Маслянино Новосибирской области Владимир Щербинин выловил в реке Шаманаехе странное существо. Мужчина признался, что на какой-то миг ему показалось, будто он попал в фильм ужасов. Вместо рыбы на удочку клюнуло нечто, похожее на змею с острыми зубами.

— Это было, как в страшном сне, — рассказал КП-0Новосибирск Владимир. — Я рыбачил с удочкой, в качестве приманки был обычный червь и вот это существо попалось.

Мы попросили эксперта рассказать, кого выловил сибиряк из речки.

— Это очень интересный экземпляр — минога. Она мало изучена, потому что ее трудно поймать в силу ее особенностей. Обычно для этого нужна специальная ловушка. Поймать ее на крючковую снасть, либо на мелкоячейную сеть очень сложно, она выскальзывает, — рассказала КП-Новосибирск ихтиолог Елена Ядренкина. — Какой именно вид удалось выловить из реки, по фото сложно сказать. У нас водится сибирская минога и тихоокеанская. Я склонна считать, что это все-таки сибирская.

Со слов эксперта, судя по фото Владимир поймал пескоройку — личинку миноги. Она может расти до пяти-семи лет. Живут миноги на мелководье в сильно заиленых участках. При пересыхании водоемов они зарываются в грунт и образуют своеобразную капсулу и живут в ней, пока водоем не восстановится. Опасны ли они для человека, неизвестно. Питаются они микроскопическими водорослями, зоопланктоном, а когда вырастают, присасываются к крупным рыбам.

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