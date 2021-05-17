ВТБ снижает ставки в рамках нескольких ипотечных программ

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С 17 мая ВТБ меняет условия по ипотеке с господдержкой – снижается ставка для клиентов с первоначальным взносом от 20%.

- На сегодняшний день в рамках господдержки три четверти клиентов ВТБ оформляют кредит с первым взносом более 20%. Таким образом, для подавляющего большинства наших заемщиков условия в рамках госпрограммы стали еще выгоднее. При этом для клиентов с минимальным первым взносом ставка в любом случае будет в среднем на 0,7 п.п. ниже утвержденной в рамках программы правительством, – комментирует изменения Михаил Сероштан, вице-президент, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ.

Для зарплатных клиентов единая ставка для новостроек и вторичного рынка снижается на 0,2 п.п.

При электронной регистрации залога в Росреестре и применении Сервиса безопасных расчетов для оплаты сделки ставка ВТБ снижается на 0,5 п.п. для зарплатных клиентов при приобретении квартир на вторичном рынке. Предложение действительно при подаче заявки до 31 июля. Для остальных клиентов, использующих подобный формат сделки, снижение составит 0,3 п.п. для готового жилья (предложение бессрочно).

Снижение ставок предусмотрено и для заемщиков с крупным первым взносом. Клиенты, оплачивающие 50% и более от стоимости квартиры, получают дисконт 0,7 п.п. При взносе более 60% и сделке с сервисами по электронной регистрации залога в Росреестре и СБР ставка снижается на 1 п.п.