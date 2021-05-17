В Новосибирске от коронавируса умерла 90-летняя женщина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 17 мая, стало известно, что еще 4 жителя Новосибирской области умерли от коронавируса. Подробности о них опубликовал оперативный штаб региона.

— Скончались еще четыре пациента с ранее подтвержденным COVID-19. Среди них — мужчины в возрасте 65 лет, 69 лет, а также 2 женщины: 71 год и 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1820 человек, — говорится в официальном сообщении.

Известно, что на сегодняшний день в реанимации находятся 48 человек. Среди них — трое подключены к ИВЛ из-за проблем с дыханием.

По информации оперштаба, всего за минувшие сутки опасный диагноз подтвердился еще у 65 сибиряков. Так, с начала вспышки коронавирус выявили у 42 322 жителей Новосибирской области, среди них — 2 609 детей. Также известно, что уже 38 433 человека выздоровели.

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