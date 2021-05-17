Губернатор Андрей Травников поручил финансово поддержать строительство станции «Спортивная» в Новосибирске

Губернатор Андрей Травников поручил финансово поддержать строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Фото: правительство НСО.

Губернатор Андрей Травников обсудил вопросы финансирования строительства станции метро «Спортивная» и новой ледовой арены в Новосибирске. По его словам, для завершения всех работ городу нужна финансовая поддержка. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 17 мая.

Известно, что из резервного фонда правительства РФ 865 миллионов рублей выделят на строительство ледового дворца.

— Второй транш этих средств мы ожидаем в 2022 году — необходимо проконтролировать, чтобы средства этого года до нас дошли как можно быстрее, и вторая часть в 2022 году была запланирована. Мы изначально предполагали, что дополнительные средства будем использовать для того, чтобы заместить свои, областные, и помочь городу в строительстве станции метро «Спортивная». Первая партия оборудования уже пришла, за него нужно рассчитываться, оплачивать работу по монтажу — поэтому, не дожидаясь процедур доведения средств федерального бюджета, вместе с коллегами-финансистами мэрии, нужно найти решение для оперативной помощи городу, чтобы коллеги могли приступить к монтажу оборудования уже прямо сейчас, — сообщил Андрей Травников.

В пресс-службе правительства отметили, что 865 миллионов рублей, выделенные на строительство ледовой арены, обеспечат высокий уровень технической готовности объекта в 2021 году на 75%. Известно, что общий объем финансирования в 2021 году составит 2,6 млрд рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что на стройплощадку станции метро «Спортивная» привезли три эскалатора швейцарских производителей: их установят в ближайшее время.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.