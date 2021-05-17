Под Новосибирском водитель «ВАЗа» въехал в 8-летнюю девочку на мотовездеходе. Фото: ГИБДД по НСО.

В Сузунском районе Новосибирской области водитель «ВАЗа» сел за руль в пьяном состоянии. Кроме того, у 22-летнего сибиряка не было прав на управление машиной. Итогом безответственности стала серьезная авария, в которой пострадала маленькая девочка. Подробности о ДТП, которое произошло накануне вечером, 16 мая, рассказали в региональной ГИБДД.

— Водитель 1999 года рождения двигался на автомобиле «ВАЗ 2053» со стороны улицы Зеленая в сторону рабочего поселка Сузун и напротив дома 8 по улице Лесниковской столкнулся с мотовездеходом «IRBIS», которым управляла девочка 2012 года рождения, — уточнили в ведомстве.

Известно, в результате ЧП ребенок получил тяжелые травмы: школьницу госпитализировали. В настоящий момент в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

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