Сибиряк заказал в Интернете фальшивые банкноты и купил на них телефон

Мужчина купил фальшивые деньги в Интернете. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Дзержинском районном суде вынесли приговор мужчине, который купил телефон за фальшивые деньги. В колонии общего режима он проведет 1 год и 10 месяцев. Приговор был провозглашен 13 мая.

- Мужчина в период с января по апрель 2020 года купил в Интернете не менее трех поддельных банковских билетов номиналом 5000 рублей образца 1997 года, оплатив их заказ и доставку. После чего он сначала купил на них мобильник стоимостью 7990 рублей. При этом сибиряк получил сдачу от продавца в сумме 2010 рублей, а затем еще рассчитался одной купюрой в магазине «Мария-РА», - рассказали подробности в суде.

Мужчину признали виновным. Приговор в законную силу не вступил.

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