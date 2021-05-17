Празднование Дня Победы в АО «РЭС»: поздравление ветеранов, памятные выставки, творческие конкурсы и спортивные соревнования

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Этот конкурс стал одним из многих мероприятий, организованных энергетиками при всесторонней поддержке первичной профсоюзной организации предприятия в честь Дня Победы.

Аналогичные конкурсы детского творчества были организованы в большинстве филиалов с последующими выставками детских поделок и рисунков, посвященных Великой Отечественной войне. В целом на конкурсы поступило более 170 работ, все участники получили подарки, а победители - награды от профсоюза.

Кроме творческих конкурсов в коллективах АО «РЭС» провели целый ряд мероприятий: поздравление ветеранов, торжественные собрания, памятные выставки, мемориальные акции и спортивные соревнования.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В преддверии праздничной даты после годичного перерыва, обусловленного пандемией, состоялись долгожданные традиционные соревнования, посвященные Дню Победы. В них приняли участие все филиалы и аппарат управления АО «РЭС». Помимо общих соревнований многие подразделения провели внутренние турниры по самому широкому спектру спортивных дисциплин - среди них настольный теннис, плавание, шахматы и бильярд. И даже провели стилизованный квест «Дорогами Победы» по городам-героям нашей Родины. Суммарно во всех мероприятиях приняли участие более 260 спортсменов-энергетиков.

Накануне праздника было организовано поздравление ныне живущих ветеранов и тружеников тыла из числа бывших сотрудников АО «РЭС». Им вручались подарки и поздравительные открытки с искренними словами благодарности от всех членов огромного коллектива предприятия. Так, например, сотрудники одного из филиалов поздравили с Днем Победы труженицу тыла, которая отметила в этом году 100-летний юбилей.

Также к празднику во всех филиалах компании было выполнено праздничное оформление входных зон, на телевизионных экранах, установленных в общедоступных местах, организована трансляция фильмов о Великой Отечественной войне и песен военных лет. На почетных местах были размещены своеобразные доски памяти и проведена трансляция видеоверсии шествия «Бессмертный полк» с портретами павших родственников сотрудников предприятия. Более 240 героев «прошли» в этом строю.

Сохраняющиеся ограничения в условиях пандемии обусловили проведение некоторых памятных акций в таком же интерактивном формате, как и в прошлом году. Энергетиками и членами их семей были поддержаны праздничные акции «Свеча памяти», «Окна Победы» и многие другие.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Непосредственно 9 Мая сотрудники АО «РЭС» по всей Новосибирской области принимали участие в торжественных мероприятиях с возложением венков на мемориальные комплексы и минутой молчания.

В целом в рамках празднования Дня Победы тысячи сотрудников АО «РЭС» и члены их семей приняли участие в десятках мероприятий, главной целью которых было сохранение памяти о великом подвиге ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников фронтового тыла и тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины.