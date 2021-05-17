В Новосибирске спасатели сняли с мачты освещения мужчину: это попало на видео

Спасателя помогли мужчине спуститься с мачты освещения. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске 42-летний мужчина залез на мачту освещения, расположенную на улице Тайгинской, и едва не упал с нее. Очевидцы обратились к спасателям, чтобы они помогли новосибирцу спуститься вниз. Инцидент произошел вечером 16 мая.

— Столб стоял на огороженной промышленной территории. Мужчина вел себя неадекватно. Он кричал и опасно свисал с конструкции, не мог внятно разговаривать.

Один из спасателей в течение часа находился на максимально возможном расстоянии от мужчины, готовый в любой момент попытаться его схватить, если он прыгнет вниз и постоянно вел с ним беседы. Спасатель пытался успокоить мужчину. В итоге он согласился спуститься, — рассказали в МАСС.

После того, как новосибирец оказался на земле, его передали полицейским и врачам «скорой помощи».

Если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, звоните по телефонам: 112, 231-06-49.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.