В Новосибирске таксист выгнал из машины мать с годовалым ребенком.

Жительница Новосибирска возмутилась неподобающим поведением водителя службы такси. По словам женщины, он высадил ее вместе с годовалым ребенком из машины. Возмущенный отзыв горожанка оставила в соцсети в понедельник, 17 мая.

— Он в хамской форме попросил нас выйти из салона машины, когда увидел расценку и пункт, куда мы направляемся, — написала сибирячка в группе Revizor.nsk.

После инцидента женщина обратилась в службу поддержки такси. Женщина отметила, что перед ней извинились, однако водителя, проявившего неуважение, от работы не отстранили.

— Такого хамского отношения к клиентам я еще не встречала! — добавила сибирячка.

В службе поддержки отметили, что водитель повторно пройдет обучение. Кроме того, специалисты сообщили, что добавили мужчину в список нежелательных контактов горожанки.

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