Новосибирские спасатели показали видео, как освободили кошку, застрявшую лапкой в окне

Спасатели освободили кошку, застрявшую лапкой в окне. Фото: стоп-кадр.

В Кировском районе Новосибирска в открытом на проветривании окне застряла кошка. Хозяин животного не смог самостоятельно освободить любимицу и вызвал спасателей. Подробности об инциденте, случившемся накануне, 16 мая, рассказали в службе спасения МАСС.

— Мужчина пояснил, что его кошка сидела на подоконнике и вероятно попыталась пролезть в приоткрытую щель. В результате чего ее левая задняя лапа попала между окном и рамой. Спасатели, прибывшие на место, подставили лестницу к окну квартиры на втором этаже. После этого и один из спасателей, поднявшись к окну, отжал его с помощью небольшой монтировки и освободил животное, — уточнили в МАСС.

К сожалению, в результате ЧП у кошки сильно пострадала лапка. По информации спасателей, есть вероятность, что у домашней любимицы перелом. Сотрудники службы спасения перебинтовали кошке лапку, а хозяину рекомендовали показать животное ветеринарам.

В МАСС напомнили, в случае, если вы стали очевидцем ЧП или вам самим нужна помощь, обращайтесь по телефонам: 112, 231-06-49.

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