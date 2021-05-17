«Страшное зрелище»: сибиряков напугало пламя, охватившее траву рядом с лесом

Сибиряков напугало пламя, охватившее траву рядом с лесом. Фото: "Подслушано в Искитиме".

В ночь на понедельник, 17 мая, в Искитимском районе загорелась трава рядом с лесом. Яркое пламя напугало местных жителей. Они рассказали о случившемся в соцсети.

— Этой ночью было поистине страшное зрелище! оранжевое зарево охватило лес Заречкой, как мы считали! Пожарным честь и хвала, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «Подслушано в Искитиме».

На кадрах к посту видно, как яркое пламя осветило ночную мглу. Сибиряки опасались, что оно перекинется на жилые дома.

Как рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в Искитимском районе загорелась сухая трава на открытой территории.

— Возгорание произошло примерно 23:20. В течение получаса пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение, еще около получаса пожарные проливали место пожара, чтобы не допустить повторных возгораний. Угрозы населенным пунктам не было, — уточнили в ведомстве.

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