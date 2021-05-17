Сибирячка обозвала ветеринара наркоманом за отказ лечить ее курицу

Женщина принесла курицу ветеринарам, а они отказались ее лечить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сибирячка, у которой заболела курица, не сдержала своих эмоций, когда ветеринар отказался лечить птицу. Она обозвала семью женщины и ее мужа наркоманами. Подробности конфликта рассказали в Карасукском районном суде.

— Женщина обратилась в Управление ветеринарии села Баган. С собой она принесла курицу, которую хотела оставить на лечении. В ведомстве ей объяснили, что это невозможно. После разговора врачи пошли пить чай. В комнату, где они отдыхали, зашла сибирячка и стала оскорблять их. Она назвала семью потерпевшей и ее супруга наркоманами, — сообщили в суде.

Мировой судья 4-го судебного участка Карасукского района вынес решение о том, что за оскорбления сибирячка должна заплатить штраф в размере тысячи рублей. Женщина не согласилась и попыталась обжаловать решение. Но Карасукский районный суд оставил приговор без изменения.

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