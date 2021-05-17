Сибиряк, незаконно продававший алкоголь, заплатил 3,5 миллиона рублей штрафа

Новосибирец, незаконно продававший алкоголь, заплатил 3,5 миллиона рублей штрафа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирском районе судебные приставы взыскали многомиллионную задолженность с местного бутлегера. Известно, что 52-летнего жителя Краснообска осудили за незаконную продажу спиртного еще в 2019 году: его приговорили к условному сроку и крупному штрафу. Взыскать задолженность с мужчины удалось благодаря денежным средствам, поступившим на его счета.

— В апреле и мае 2021 года судебные приставы взыскали с сибиряка остаток уголовного штрафа на сумму более 1,7 млн рублей. Всего должник выплатил 3,5 млн задолженности. После того, как судебное решение в отношении мужчины вступило в силу, пристав вынес постановления о санкциях в отношении сибиряка. Так, ему ограничили выезд за границу, а также арестовали его счета. При этом весной на счета нарушителя закона стали поступать крупные суммы, которых хватило для полного погашения задолженности, — рассказали в УФССП по Новосибирской области.

Кроме многомиллионного долга с новосибирца взыскали исполнительский сбор в размере более 230 тысяч рублей. Эту сумму сибиряк заплатил за то, что нарушил сроки добровольного погашения задолженности.

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