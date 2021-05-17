В Новосибирске младенец оказался заперт в автомобиле

Спасатели помогли достать из запертой машины младенца. Фото: стоп-кадр

В Ленинском районе Новосибирска младенец оказался заперт в автомобиле на парковке. Родители обратились за помощью к спасателям МАСС. Инцидент произошел днем 16 мая.

— Спасательная операция заняла три минуты. Девочку передали родителям, — уточнили в МАСС.

Новосибирцев предупредили о том, что покидая машину, нужно вытаскивать ключи из замка зажигания. Также оставлять маленьких детей одних в автомобиле опасно для их жизни. Необходимо выносить их из машины первыми. Если же вам нужно обойти автомобиль, чтобы вытащить ребенка из детского кресла, то просто не закрывайте дверь автомобиля, или убедитесь, что ключи у вас в руке или кармане.

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