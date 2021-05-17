Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 7 баллов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В понедельник, 17 мая, в Новосибирске ухудшилось качество воздуха. Так, уровень загрязнения атмосферы достиг 7 баллов из 10 возможных. Данные об этом появились на сайте мониторинга качества воздуха Airvoice.

— Облокотиться на такой воздух еще нельзя, но кружку в руке уже может быть не видно, — сообщают специалисты сервиса.

По информации сайта, самая неблагоприятная обстановка — в Железнодорожном и Заельцовском районах Новосибирска. Здесь число вредных веществ в воздухе достигло 7 баллов. В Первомайском, Ленинском и Калининском районах Новосибирска ситуация чуть лучше — уровень загрязнения воздуха составил 6 баллов. По информации сервиса, в течение дня ситуация улучшится.

Как сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, в понедельник, 17 мая, в столице Сибири ожидается переменная облачность, возможны дожди и грозы. В связи с чем в воздухе не будут накапливаться вредные примеси. При этом в Новосибирской области наблюдается 4 класс пожарной опасности — 4 класс, в некоторых районах ожидается чрезвычайная пожароопасность, 5 класса.

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