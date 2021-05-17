«Просил ее вернуться»: новосибирец ударил ножом в живот 34-летнюю жену, бросившую его

Новосибирец напал на жену с ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирец жестоко отреагировал на желание его 34-летней супруги расстаться с ним. Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, он ударил ее ножом в живот. Женщину экстренно госпитализировали в больницу. Инцидент произошел 15 мая в доме на улице Титова.

— Полицейские задержали 47-летнего мужчину. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Выяснилось, что супруги поругались. Как пояснил подозреваемый, он просил супругу вернуться к нему. Мужчина признал вину, — уточнили в полиции.

На новосибирца завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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